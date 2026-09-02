Ausilio non vedeva l’ora di risolvere. Addio ufficiale. Baccin Chief Sport Officier

02/09/2026 | 17:40:06

Piero Ausilio non vedeva l’ora di risolvere il suo contratto con l’Inter in scadenza a giugno. Da pochi minuti l’addio è ufficiale con tanto di nota del club nerazzurro, risoluzione consensuale. Rapporto deteriorato nelle ultime settimane dopo 28 anni pieni di tante belle cose, le incomprensioni sul prolungamento hanno portato alle decisione del direttore sportivo di lasciare con un po’ di anticipo. Adesso occhio al suo futuro: le proposte non mancheranno, tra le altre abbiamo segnalato in mattinata quella del Tottenham. Intanto, Dario Baccin (storico vice di Ausilio) è stato promosso con il ruolo di Chief Sport Officier.

Foto: X Inter