Ausilio: “Mio figlio mi ha rimproverato per Jashari al Milan”

10/08/2025 | 12:20:28

Il dirigente dell’Inter Piero Ausilio, finito nel mirino dell’Al-Hilal, in una intervista concessa a La Gazzetta dello sport, ha parlato degli affari che lo hanno reso orgoglioso: “Kovacic e Brozovic, che abbiamo scelto con Branca. E poi Onana, preso gratis e ceduto a 55 milioni dopo un anno. E Lautaro, Bisseck, Thuram. Quando Jashari è andato al Milan, mio figlio mi ha rimproverato. Mi ha detto: te l’ho consigliato quando era al Lucerna, te lo sei fatto scappare. È vero, ma mica li possiamo prendere tutti noi quelli bravi”.

Foto: Twitter ufficiale Inter