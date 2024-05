Ausilio: “Lukaku? Ha fatto cose lontane dall’essere corrette. Ma poi è andata meglio così”

Piero Ausilio, ds dell’Inter, ha parlato nel docufilm dello scudetto ddei merazzurri, parlando anche di Lukaku.

Queste le sue parole: “Preferirei non parlarne, dico solo che in tutte le cose deve esserci educazione e rispetto. Sai quante trattative sfumano, con quanti giocatori? Ma se c’è la voglia di dirsi le cose in faccia, guardandosi negli occhi con rispetto, non c’è mai problema. Quando invece si stacca al telefono, non si risponde, si danno mezze risposte o si fanno cose molto lontane dall’essere corrette, allora lì pensi che sia il momento di voltar pagina. Per me è una cosa chiusa dall’8 di luglio, perché ricordo perfettamente la data. Non c’è nessun problema e sono contento di quello che è arrivato dopo”.