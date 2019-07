Ausilio: “Lukaku? Contatto ufficiale con lo United. Su Barella e Conte…”

Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Sportitalia dopo il ritorno a Milano dalla missione in Inghilterra per Lukaku. Queste le sue parole: “Lukaku? C’è stata una presa di contatto, come era giusto che sia tra due club importanti come Inter e Manchester United. C’è stato un contatto ufficiale. Barella? Tutti i giocatori che sono stati presi, sono stati presi in accordo con Conte. Dobbiamo soddisfare le esigenze dell’allenatore nel rispetto dei parametri economici che dobbiamo sempre controllare”, ha chiuso Ausilio.

Foto: Twitter ufficiale Inter