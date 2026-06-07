Ausilio: “La trattativa per Lautaro è stata particolare. Ormai è ufficiale, Dumfries andrà via”

07/06/2026 | 13:47:11

Il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio, ha parlato al Festival della Serie A a Parma. Queste le sue parole:

“La trattativa per Lautaro? È stata una trattativa molto particolare. O torni con il calciatore e diventi un fenomeno, o fai una figura di quelle per cui non ti puoi presentare. Quando un direttore sportivo decide di prendere un aereo e partire, tra l’altro in Argentina, dove appena atterri tutto il mondo sa che sei lì… Io ero convinto di andare in un periodo apparentemente tranquillo, invece perdemmo con il Crotone e arrivarono anche le critiche. Io andai lì sapendo che il ragazzo si era promesso all’Atlético Madrid. Mancava l’ok del Racing, noi avevamo il vantaggio che il direttore sportivo fosse Diego Milito e decisi di provare questa cosa un po’ folle. Trovammo subito l’accordo, poi andammo a vedere la partita e il buon Lautaro decise di fare tripletta con rigore procurato… Cambiò il prezzo, si ripartì da zero: tornai con questo famoso documento, arrotolato, ed era la cosa più importante. Il mercato? Il mercato dell’Inter andrà fatto con intelligenza, per ogni calciatore importante che andrà via ne arriverà uno altrettanto importante. Penso ormai sia sostanzialmente ufficiale, che andrà via Dumfries, un calciatore importante che aveva una clausola. Dobbiamo dare più fiducia ai giovani, con Pio Esposito abbiamo dimostrato che la strada è giusta e daremo continuità a questo percorso. L’Inter non si nasconde, devi sempre puntare a vincere”.

Foto: X Inter