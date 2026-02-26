Ausilio: “Il Milan parla di quarto posto? All’Inter ogni anno si parte per vincere qualcosa…”

26/02/2026 | 23:14:11

Piero Ausilio, ds dell’Inter, ha parlato a margine di un podcast su Youtube, punzecchiando il Milan.

Queste le sue parole: “Quando inizi una stagione da dirigente e allenatore dell’Inter pensi sempre a fare di tutto per vincere. Io non credo mai a quelli che raccontano che va bene il 4° posto, che va bene andare in Champions. Quando si parla di Inter, e di squadre di questo livello in Italia, parti sempre competitivo per vincere. Poi se non ti riesce perché sei più bravo o qualcun altro ne approfitta… Lo scorso anno siamo arrivati secondi a un punto dal Napoli: bravi loro, ma la differenza passa da tante cose. Anche da 23 partite in più nostre e lo dico con un certo orgoglio, ma qualche energia la perdi. A inizio stagione l’Inter pensa di poter vincere campionato, Coppa Italia e Champions: poi non ci riesci, ma con questa mentalità costruisci la squadra e ci trasferisci gli obiettivi. Secondi a un punto vuol dire aver fatto bene e che qualcuno è stato più bravo. Su questa Inter si è sparato un po’ troppo, soprattutto dopo la finale di Champions. Avrei parlato un po’ più dell’orgoglio dell’Inter”.

