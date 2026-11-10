Ausilio: “Ho il desiderio di misurarmi in Premier. Ho lasciato l’Inter più completa degli ultimi anni. Con Marotta non ho più parlato”

10/11/2026 | 17:04:13

Piero Ausilio ha rilasciato un’intervista sul palco del Social Football Summit, spaziando tra l’addio all’Inter e la voglia di misurarsi in un nuovo campionato.

Sull’addio: “Non avrei mai accettato di andare via dopo un secondo posto e una finale persa come quella di Monaco. Non era il momento giusto. Volevo prima riportare l’Inter dove meritava di essere. Con Marotta non ho più avuto l’occasione di parlare, probabilmente è impegnato. Quando mi avvicinavo alla scadenza del contratto e quando ho capito che non c’era la possibilità di pianificare, ho pensato solo a fare una squadra forte, la più forte degli ultimi anni, nonché la più completa”.

Sulla scelta di Chivu e la suggestione Fabregas: “Chivu sapeva che era l’allenatore che volevamo e sapeva anche che c’era questo incontro a Londra, ma non per Fabregas, bensì per un giocatore. Fabregas, quando inizia la sua avventura al Como in Primavera, una delle prime cose che chiede è di venire a visitare Appiano Gentile, conoscere Inzaghi e i dirigenti, per capire i segreti del successo dell’Inter”.

Sul suo futuro: “Non ho ancora parlato con nessuno. Il desiderio che ho è di misurarmi in un campionato diverso, nuovo, e la Premier League è un progetto affascinante. Non vuol dire che ci andrò domani, ma mi interessa e sarei intenzionato a prenderla in considerazione qualora arrivasse l’opportunità”.

Foto: X inter