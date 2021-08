Il retroscena: Ausilio e Marotta, riflessioni dopo il mercato. Lukaku non cambia idea: Chelsea

Romelu Lukaku ha scelto il Chelsea, accettando completamente la proposta-ingaggio da circa 15 milioni a stagione. Questa è la base. Il club inglese recapiterà presto un’offerta completa da 120-130 milioni e qui possiamo aggiungere “almeno”. Nelle ultime ore stanno state date diverse interpretazioni alla posizione di Marotta e Ausilio: salvo terremoti oggi imprevedibili, non si dimetteranno. Ma alla luce dell’attuale situazione faranno serie valutazioni alla fine dell’attuale sessione di mercato, a maggior ragione per un difetto di “comunicazione” che ha contraddistinto le mosse di Suning nell’ultimo periodo. I due dirigenti hanno spiegato a Zhang gli effetti tecnici devastanti che provocherebbe la cessione di Lukaku, indipendentemente dai grandi benefici economici. Oggi le verità assolute sono due. La prima: Zhang ha detto a Lukaku che in caso di offerta come chiede l’Inter (almeno 120-130 milioni) ci sarebbe il via libera. La seconda cosa: Lukaku ha comunicato di voler andar via e di aver accettato la proposta dei Blues. Perché si possa tornare indietro serve assolutamente la rivisitazione di entrambe le cose. E al momento non ci sono tracce, all’Interno di una baraonda con aggiornamenti continui. Lukaku ha scelto.

Foto: sito ufficiale Inter