Ausilio e la richiesta di un triennale: una versione falsa e telecomandata

05/09/2026 | 12:43:20

Le veline sempre in azione, anche quando si parla di calciomercato. Mettiamo un po’ di ordine, soprattutto spegniamo fantasiose traiettorie come quella che avrebbe dovuto portare Luiz Henrique dall’Inter. Falsa, totalmente falsa e telecomandata, la versione che Piero Ausilio avesse chiesto un triennale come condizione imprescindibile per restare. Ausilio sapeva, già da luglio, che gli avrebbero proposto un rinnovo per un’altra stagione rispetto alla scadenza 30 giugno 2027. Magari se avesse voluto, lo avrebbe firmato. Invece, aveva deciso di chiudere la sessione estiva di calciomercato (una grande sessione) per poi salutare e prepararsi a una nuova esperienza. Adesso probabilmente un po’ di vacanze, poi sarà il tempo di valutare proposte già arrivate, non sottovalutiamo il Tottenham come svelato già mercoledì mattina. Ma la storia del triennale è una storia messa in giro da chi si presta a trasmettere messaggi distorti. Solo per fornire versioni finte in modo da mascherare un rapporto finito da tempo, quello tra Marotta e Ausilio. Con la relativa decisione ai piani alti nerazzurri di chiudere il rapporto dopo 28 anni ricchi di soddisfazioni, all’interno di una forma molto opinabile e poco rispettosa.

Foto: X Inter