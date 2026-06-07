Ausilio: “Curtis Jones? Non ci nascondiamo, l’interesse per questo ragazzo c’era a gennaio e c’è anche adesso”

07/06/2026 | 14:21:09

Il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio, ha parlato al Festival della Serie A a Parma. Queste le sue parole sulla trattativa per Curtis Jones:

“Distanza minima per Curtis Jones? Minima lo dite voi, i milioni non sono mica i vostri. Non ci nascondiamo, l’interesse per questo ragazzo c’era a gennaio e c’è anche adesso. Jones è un calciatore che stiamo attenzionando da tempo, a gennaio avevamo provato a fare la trattativa e tenteremo ancora. Se troviamo un punto d’incontro sulle valutazioni, bene. Sennò faremo altro”.

Foto: X Inter