Ausilio conferma: “Thuram è incedibile”

18/07/2025 | 22:45:54

Marcus Thuram non è in vendita. E a contermarlo è direttamente il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, a margine dell’evento ai media presenti: “Marcus Thuram non è in vendita quest’estate. Non c’è assolutamente nessuna possibilità”.

Foto: Instagram Thuram