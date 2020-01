Ausilio conferma: “Offerta ufficiale per Eriksen. Moses? Accordo con il Chelsea”

Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare il mercato dei nerazzurri. Queste le sue parole: “Moses? Sono valutazioni che stiamo facendo, c’è un’idea e principio di accordo con il Chelsea che è abbastanza disponibile. Eriksen? Giocatore importantissimo e come tutti i giocatori di grande qualità ha attirato l’interesse di tanti club. Ci stiamo provando, abbiamo presentato un’offerta ufficiale al Tottenham e vediamo se la cosa può andare in porto. E’ molto difficile, ci giocheremo le nostre carte e faremo tutto per portare a casa l’affare. Col mister faremo il punto della situazione, numericamente era da allargare con il numero degli esterni. Tra entrate e uscite bisogna fare 0-0, non parlerei di nomi e situazioni ma vediamo quali occasioni il mercato ci offre”, ha concluso Ausilio, che conferma le trattative per Moses (atteso a Milano nelle prossime ore) e per Eriksen, come vi abbiamo raccontato.

Foto: Twitter ufficiale Tottenham