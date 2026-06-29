Ausilio: “Con Palestra ho preso un due di picche, nemmeno ai tempi delle superiori”

29/06/2026 | 22:29:07

Il ds dell’Inter, Piero Ausilio, ha parlato a margine dell’apertura del calciomercato a Rimini, soffermandosi anche sul mancato affare Palestra. Le sue parole alla stampa presente: “Ho preso un due di picche che neanche alle scuole superiori…quello è un no. Abbiamo fatto ciò che dovevamo, il nostro massimo e meno della metà di altri. È un bel due di picche che ci portiamo a casa”.

Sul divario con la Premier League “Come contrastarla? Con le idee. È l’unica cosa che mi viene in mente. Ogni anno la forbice si allarga sempre di più, dobbiamo continuare a fare ciò che siamo riusciti a fare noi club italiani, qualcosa in più dalle idee, recuperando giocatori che magari in Inghilterra non sono stati grandi protagonisti. A livello economico oggi non possiamo competere. Non siamo abituati a piangerci addosso”.

Un retroscena di mercato “Un affare su cui potevo far di più è quando Tonali era al Brescia, in quel caso ho un po’ dormito. Marotta? È diventato più cattivello ora da presidente. Da AD era più dalla nostra parte. Però ora riesce a essere più presente con la proprietà”.

Sul rapporto con Oaktree: “Un po’ particolare e avere un tramite tra la nostra parte, quella dello sport, e quella manageriale, è importante. A volte riusciamo bene a trasmettere le nostre idee, altre volte meno bene”.

Foto: twitter Inter