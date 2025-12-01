Ausilio: “Con Chivu c’è un rapporto speciale. Lookman? Non nego la trattativa in estate. A gennaio? Non penso”

02/12/2025 | 00:15:00

Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky a margine del Gran Galà del Calcio.

Queste le sue parole: “Sono stato uno dei primi a scegliere Chivu: è stato un mio giocatore. Ha iniziato con noi nel settore giovanile, non siamo sorpresi dei valori che ha. Li conoscevamo già e per noi dirigenti non rappresentano una novità”.

Il mercato di gennaio? “Siamo convinti che le operazioni vadano fatte nel modo giusto durante il mercato estivo, perché l’allenatore deve avere tempo per conoscere e aspettare alcuni giocatori. A gennaio questo tempo non c’è. L’esempio è Diouf: è arrivato l’ultimo giorno di mercato, non ha fatto la preparazione ed ha avuto bisogno di tempo per ambientarsi in un mondo nuovo. Oggi qualcuno si accorge che è un buon giocatore. A gennaio è complicato perché non c’è tempo per inserirli, ma non sentiamo la necessità di intervenire: riteniamo di avere una rosa completa e competitiva per tutti i nostri obiettivi”.

In estate avete cercato un giocatore con le caratteristiche di Lookman. Lo cercherete anche a gennaio? “Penso di no. Non ho mai negato l’interesse per Lookman, ma i tempi erano diversi. Dopo il Mondiale per Club ci siamo resi conto che sarebbe stato complicato cambiare sistema di gioco e poi c’è stata la crescita di Pio Esposito. Avere quattro attaccanti come i nostri è più che sufficiente: se il sistema di gioco resta questo, non abbiamo bisogno di altro”.

Il mercato può aiutare a trovare un sostituto di Dumfries? “Parleremmo solo di sostituti. Abbiamo una squadra forte e competitiva e abbiamo inserito giovani che sono vere alternative ai titolari. Abbiamo cercato di fare un mercato diverso rispetto agli ultimi anni, siamo convinti che questa squadra sia forte e che sia migliorata nelle alternative. Sulla fascia destra siamo coperti. Resteremo così, sia in entrata che in uscita”.

