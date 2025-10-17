Ausilio: “Ci abbiamo provato per Lookman, ma l’Atalanta è stata irremovibile. Chivu? Ha tutto quello che cercavamo”

17/10/2025 | 10:51:47

Il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio ha parlato in un’intervista al Corriere dello Sport. Queste le sue parole:

“Arabia? Già in passato ricevetti delle proposte anche economicamente più interessanti. Ma non mi sono mai mosso da qui. Lookman e Koné? Per Lookman ci abbiamo provato, ritenendo che ci avrebbe consentito di cambiare qualcosa. Ma l’Atalanta è stata irremovibile. Per Koné c’è stato un contatto. A un certo punto la Roma ci ha fatto sapere che non se ne faceva nulla. E ci siamo mossi per Diouf”.

Sabato la sfida contro la Roma e l’ex Gasperini:

“Da noi è stato poco. Mi sarebbe piaciuto lavorare con lui, visto quello che ha fatto in seguito. Chivu? Ha tutto quello che cercavamo, è quello giusto anche secondo la proprietà”.

Foto: X Inter