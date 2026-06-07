Ausilio: “Chivu l’uomo adatto a noi. Thuram? Strappato anche al Milan”

07/06/2026 | 13:00:48

Il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio, ha parlato al Festival della Serie A a Parma. Queste le sue parole:

“Chivu arriva all’Inter con pochissima esperienza in A, Sacchi veniva addirittura dalla B. Sono state decisioni prese con un po’ di coraggio: quando fai queste scelte, non trovi condivisione assoluta, almeno fuori. Noi invece eravamo tutti convinti, e intendo tutta l’Inter, dalla proprietà al presidente Marotta, a me e a Baccin. Era l’uomo adatto a noi, soprattutto a livello morale: non c’era nulla da ricostruire a livello tecnico, ma morale sì. L’esperienza di due anni prima c’era servita, avevamo perso a Istanbul una finale peraltro giocando in maniera meravigliosa con il Manchester City: l’anno dopo abbiamo trovato la rabbia per vincere lo scudetto, e dallo stesso discorso siamo ripartiti anche con Chivu. Il colpo Thuram? Con orgoglio posso dire che è stato strappato anche al Milan. È stato preso con due anni di ritardo, e arriva all’Inter per un motivo preciso: oltre al Milan c’erano anche altre società molto forti straniere”.

Foto: X Inter