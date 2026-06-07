Ausilio: “Calhanoglu? Spero questa telenovela porti bene come l’anno scorso. Lui ha un contratto con l’Inter e lo vogliamo tenere”

07/06/2026 | 14:01:14

Il direttore sportivo dell’Inter Piero Ausilio, ha parlato ai media a margine del Festival della Serie A a Parma. Queste le sue parole:

“Spero che la telenovela su Calhanoglu porti bene come l’anno scorso. Se per ogni telenovela turca arrivano uno scudetto e una Coppa Italia magari ci presentiamo direttamente noi alla campagna elettorale del Besiktas visto che ne fanno una all’anno. Spero sia rimasto qualcosa, hanno comprato tutti i giocatori di questo mondo, direttori sportivi e allenatori. C’è un piccolo problema: Calhanoglu ha un contratto e l’Inter se lo vuole tenere. Quindi non penso che queste dichiarazioni possano avere un significato o un seguito”.

Foto: X Inter