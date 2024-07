Ausilio: “Buongiorno? Ne ha parlato uno solo e non era dell’Inter. De Vrij? Per noi è importante”

A margine di un evento a Forte dei Marmi, Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, ha parlato di calciomercato e di alcune trattative in casa nerazzurra.

Queste le sue parole: “Abbiamo fatto il mercato che volevamo fare. Sicuramente abbiamo fatto qualcosa che ci interessava in anticipo come Taremi e Zielinski, abbiamo colto l’opportunità del portiere. La squadra la vedo a posto così, poi purtroppo è arrivato l’infortunio di Buchanan, cose che quando capitano devi sapere reagire e pensare a qualcosa. Nulla di gravissimo, in quattro mesi dovrebbe recuperare. Ma nel frattempo guardiamo se possiamo completare la rosa con qualcosa di intelligente che possa darci di mano”.

L’ipotesi Arabia Saudita per De Vrij è plausibile? “Quando arrivano queste cose sono notizie che a volte hanno fondamento ma in questo caso no. Posso solo dire che De Vrij è un giocatore importante dell’Inter e sta disputando un ottimo Europeo. Fa parte del progetto di questa stagione, viene da un’annata importante dove si è sempre fatto trovare pronto. Per noi è un elemento importante che si alterna nel ruolo con Acerbi. Poi se lui vuole prendere in considerazione delle proposte noi siamo qui ad ascoltare, ma oggi è un giocatore della rosa e pensiamo ad una stagione con lui”.

Come pensate di sostituire Buchanan? “In un modo solo, ci siamo già confrontati col mister. I nomi li conosciamo noi, ma sarà un giocatore che occuperà il centrosinistra in difesa anche perché abbiamo Carlos Augusto che può essere utilizzato come quinto e ha fatto anche il braccetto. Ci stiamo orientando su un mancino, vedremo le opportunità del mercato ma stiamo molto calmi. Non comunicheremo novità da un giorno all’altro come vi aspettate, abbiamo tempo due mesi per trovare la soluzione giusta”.

Si è parlato molto di Buongiorno: “Ne ha parlato uno solo e non era dell’Inter”.

Se Lukaku andasse al Milan che effetto farebbe? “Nessuno. Del Milan non mi interessa niente, mi interessa il mercato dell’Inter. Abbiamo fatto quello che dovevamo e volevamo fare, non guardiamo in casa d’altri”.

La Juve sta lavorando per cambiare faccia: “Penso sia normale, se hanno ritenuto opportuno fare qualcosa con l’allenatore nuovo e le disponibilità che hanno sul mercato è giusto che lo facciano. Ma io non guardo in casa d’altri, alla Juve è giusto pensino il signor Giuntoli e il signor Motta, io guardo all’Inter”.

