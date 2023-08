Ausilio: “Balogun è una delle opportunità. Lukaku? Non mi interessa”

Il direttore sportivo dell’Inter, Piero Ausilio, ha parlato ai microfoni di Sportmediaset prima del match tra Monza e Milan in occasione del Trofeo Berlusconi: “Cerchiamo qualcuno che faccia gol – ha detto -. Balogun? Una delle opportunità, ma non seguiamo solo lui. Lukaku? Non mi interessa”. Folarin Balogun è la priorità del club nerazzurro.

Foto: Twitter Inter