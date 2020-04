Aurier: “Vorrei tornare al PSG a chiudere la mia carriera”

Intervistato da Canal+ Sports Africa, il terzino del Tottenham, Serge Aurier, ha manifestato la sua volontà di tornare un giorno al PSG: “Vorrei finire al PSG, perché è il mio club del cuore. Di recente ho letto che le persone mi avevano associato al Marsiglia in relazione a una frase che avevo detto, ma non hanno capito bene cosa intendessi. Il PSG è stato il mio club da quando ero bambino, era un sogno per me giocare lì, ma non è ancora finita. Avrei voluto restare lì per tutta la carriera e mi piacerebbe tornarci per concluderla.”