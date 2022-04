Aurelio De Laurentiis: “Porteremo il Bari in A. Se non dovessimo vincere i ricorsi, il club sarà venduto”

Come noto i De Laurentiis entro il 2024 dovranno vendere il Bari o il Napoli. Il presidente degli azzurri Aurelio De Laurentiis ha svelato a Dazn che ad essere venduto sarà con ogni certezza il club pugliese: “Bari ha un popolo interessante e se ne sta interessando mio figlio Luigi, che ha fatto un ottimo lavoro. C’è un regolamento che ha fatto la FIGC sul quale non sono assolutamente d’accordo, la UEFA permette ad un padre e ad un figlio di avere due club che partecipano alle coppe europee. Se continuerà ad esistere questa autoritaria decisione di Gravina – perché l’ha fatta di testa sua – e noi non dovessimo vincere i vari ricorsi che sono in atto, ce ne faremo una ragione e il Bari sarà venduto. Ci metteremo tutta la nostra capacità per portarlo in A, dove merita di essere perché ha un milione e duecentomila tifosi. Ci sono molte altre società che operano in Serie A che non hanno questo numero di tifosi, vedendo la parcella delle presenze dello stadio reale il Bari è l’ottava squadra italiana”.

FOTO: Twitter Napoli