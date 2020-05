Aulas teme l’addio di Depay: “Senza Coppe Europee potrebbe partire”

Intervistato da Progress, Jean-Michel Aulas, presidente dell’Olympique Lione, ha parlato del futuro di Memphis Depay: “Al momento non ho nulla di nuovo. Memphis mi dice che è pronto a parlare quando torna. I suoi agenti affermano che sta pensando di partire se non dovessimo fare le Coppe Europee. Farò di tutto per mantenere i giocatori. Ma i giocatori programmati per giocare alle competizioni europee potrebbero voler guardare altrove.” L’olandese è un profilo che piace molto al Milan.