Aulas sul futuro di Garcia: “Con buoni risultati resterà in panchina anche il prossimo anno”

In un’intervista a L’Equipe, il presidente del Lione Jean-Michel Aulas ha confermato il tecnico Rudi Garcia. Queste le sue parole: “Ha firmato un contratto fino al 2021. Quello di cui sono sicuro è che se finiamo bene la stagione, resterà anche il prossimo anno. Poi, è normale che ci possono essere molte situazioni che sfuggono al controllo dell’allenatore. Se, d’altra parte, ci fossero diverse cose per cui imputargli delle colpe, come tutti gli allenatori sarà soggetto ai risultati”.

Foto: Twitter ufficiale Lione