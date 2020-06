Aulas rivela: “Real Madrid e United volevano Cherki. Lo aiuteremo a diventare un grande”

Intervistato da Telefoot, Jean-Michel Aulas, presidente dell’Olympique Lione, ha parlato dell’interesse di Manchester United e Real Madrid per Rayan Cherki, stellina del club francese: “È senza dubbio un giocatore che farà grandi cose, raggiungerà grandi livelli. Ecco perché abbiamo fatto tutto il possibile per fargli firmare il contratto. Real e Manchester erano interessati, a vogliamo che stia con noi e lo aiuteremo a diventare un grande. Vogliamo che diventi un leader del Lione e un riferimento per il nostro settore giovanile.”

Foto: profilo Twitter ufficiale Olympique Lyonnais