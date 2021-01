Aulas: “Depay resterà al Lione fino a giugno. Poi deciderà lui il futuro”

Il presidente del Lione, Jean-Michel Aulas toglie Memphis Depay, in scadenza a giugno, dal mercato di gennaio, anche se ormai deve rassegnarsi eventualmente a perderlo a costo zero in estate.

Questo il tweet del numero 1 del Lione: “Memphis Depay dovrà aspettare fino alla fine della stagione prima di lasciare il Lione. Sarebbe bello lasciarlo in pace, un capitano esemplare. Dopo la semifinale di Champions League, può portare molto in alto il Lione quest’anno: questa sarà sempre casa sua”.

