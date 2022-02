Aulas: “Con Lacazette siamo rimasti in contatto, è un profilo che seguiamo. E’ sicuramente più accessibile di Benzema”

Il presidente del Lione, Jean-Michel Aulas, ha parlato della possibilità di un ritorno di Lacazette: “Ci interessa per quello che ha rappresentato per noi, per la maturità che ha saputo acquisire dalla sua partenza. Siamo rimasti in contatto, è un profilo che seguiamo ma tutti i grandi giocatori sono difficili da ingaggiare. Faremo ogni sforzo possibile; nel contesto attuale, Lacazette è sicuramente più accessibile di Benzema”.

FOTO: Twitter Lione