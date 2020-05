Aulas attacca il Ministro dello Sport: “Avete scaricato la colpa sulle date imposte dall’UEFA, ma la realtà non è quella che dipingete voi”

Il presidente dell’Olympique Lione, il vulcanico Jean-Michel Aulas, ha scritto una lettera ai parlamentari francesi per ottenere il loro supporto alla sua causa contro la chiusura anticipata della Ligue 1. Nei passaggi riportati da Le Parisien, si può leggere il forte attacco diretto al Ministro dello Sport, Roxana Maracineanu: “Lei ha spiegato che la sua posizione era basata sulla proposta che le era stata inviata: una stagione che si sarebbe conclusa il 3 agosto , a causa delle date imposte dalla UEFA. Tuttavia, posso confermare che non è mai stata imposta una data del 3 agosto dalla UEFA. Se la UEFA avesse inizialmente indicato la data del 3 agosto, l’autorità europea ha precisato molto rapidamente che le Federazioni che non potevano finire in queste scadenze o che non sarebbero state in grado di riprendere la stagione, avrebbero dovuto scrivere per fornire spiegazioni. I loro casi verrebbero quindi studiati, senza alcuna questione di sanzioni. Da allora la UEFA ha confermato che è possibile terminare il campionato in agosto o all’inizio di settembre e ha dato una serie di istruzioni: non affrettatevi a decidere e giocare al merito sportivo fino alla fine. Come prova di ciò, attualmente stiamo discutendo il calendario delle finali della Coupe de France e della Coupe de La Ligue.”