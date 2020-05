Aulas attacca: “Decisioni prese a tavolino per favorire Saint-Etienne, Lorient e Rennes”

Jean-Michel Aulas, presidente dell’Olympique Lione, non si ferma più: infatti, tramite il proprio profilo Twitter, in serata ha attaccato i presidenti di Saint-Etiene, Lorient e Rennes, a suo dire, rei di aver concordato a tavolino con l’Assocalciatori delle decisioni che avrebbero favorito solamente loro 3: “Caiazzo, Fery e Holveck si sono riuniti in tre: la scelta di rimanere in Ligue 1 per l’ASSE, di promuovere dalla Ligue 2 per il Lorient e di giocare il preliminare di Champions per il Rennes suona bene! – ha scritto – Tuttavia mi sorprende che nessuno noti che sono i principali beneficiari e autori di queste decisioni che condannano economicamente molti club, a differenza di altre nazioni europee, del Tour de France e del Roland Garros!”

Foto: Planeta PSG