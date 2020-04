AUGUSTIN URZI, IL PREDESTINATO CHE ASPIRA AL GRANDE SALTO IN EUROPA

Augustin Urzi, ala destra 19enne del Banfield, sarà sicuramente uno dei gioielli del mercato argentino più richiesti la prossima estate. Infatti, secondo i media argentini, su di lui, è molto forte l’interesse della Roma e dell’Inter.

Classe 2000, è cresciuto calcisticamente nel club biancoverde, entrando nel suo settore giovanile a soli 8 anni. A 17, ha cominciato a giocare nella squadra riserve, debuttando in prima squadra nel dicembre 2018, sotto la guida del tecnico Julio Cesar Falcioni. Pochi mesi dopo, sotto la guida di Hernan Crespo, è riuscito a diventare uno dei punti cardine della squadra, chiudendo la stagione con 2 reti e 1 assist in 12 presenze. Contratto in scadenza nel 2023 con clausola da 20 milioni di dollari, ha fatto anche parte della selezione argentina Under-19, Under-20 e Under-23. Con quest’ultima, ha vinto il torneo pre-olimpico e giochi panamericani, segnando un gol decisivo nella finale contro l’Honduras.

Esterno offensivo molto rapido, possiede un gran dribbling ed un ottimo tiro dalla distanza, ed è stato spesso accostato al Fideo, Angel Di Maria. Dipinto da molti come un predestinato, in Argentina molti si aspettano grandi cose da lui. Su di lui, infatti, è molto forte l’interesse di diversi club europei, fra cui anche la Roma e – come rivelato dallo stesso calciatore a TNT Sports, l’Inter.