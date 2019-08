Augustin al Monaco libera Falcao per il Gala. E Schick…

Dopo i tentativi andati a vuoto per Icardi, il Monaco ha trovato l’accordo per all’arrivo nel Principato di Jean-Kevin Augustin, attaccante francese classe ’97. Con il suo arrivo, aggiunto a quelli di Slimani e Ben Yedder, si potrà chiudere definitivamente la cessione di Falcao al Galatasaray. L’attaccante colombiano, già da tempo promessosi ai turchi, è infatti atteso per le visite mediche di rito nella giornata di domani. E intanto il Lipsia, che cede Augustin, sblocca quel giro di punte che potrà portare Schick in Germania e Kalinic alla Roma.

Foto: Bild