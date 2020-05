Augsburg, il tecnico viola la quarantena per un dentifricio e si autosospende: salta il match con il Wolfsburg

Direttamente dalla Germania arriva una storia piuttosto particolare. Il protagonista della vicenda è il tecnico dell’Augsburg, Heiko Herrlich, che sarà costretto a saltare il match di sabato contro il Wolfsburg, gara che segna il ritorno della Bundesliga. Il motivo? L’allenatore ha lasciato brevemente l’hotel per andare in un supermarket e acquistare un dentifricio e una crema per la pelle, violando così le norme di isolamento anti-Coronavirus stabilite dalle autorità calcistiche tedesche per la ripresa del campionato. Lo stesso Herrlich ha dichiarato: “Ho fatto un errore lasciando l’albergo. Anche se ho seguito tutte le misure di igiene all’uscita e al mio rientro, non sono stato d’esempio per la mia squadra e il pubblico. Sarò quindi coerente e pagherò il mio errore. A causa di questa cattiva condotta, domani non guiderò l’allenamento e non sarò in panchina sabato contro il Wolfsburg”.

https://twitter.com/FCAugsburg/status/1261020009725407232/photo/1

Foto: Twitter ufficiale Augsburg