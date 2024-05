Augello: “Match point salvezza. Non possiamo fallire”

Tommaso Augello, giocatore del Cagliari, è intervenuto nel pre-partita contro il Sassuolo, gara valevole per la lotta salvezza.

Le sue dichiarazioni a Sky: “Sentiamo che è una partita speciale, diversa dalle altre, decisiva per noi. Dobbiamo stare tranquilli, ma concentrati per giungere all’obbiettivo. Probabilmente avremo tanti tifosi, sarà una trasferta particolare rispetto alle altre e ci aiuteranno. Il match point è oggi, non con la Fiorentina”.

Foto: sito Cagliari