Augello: “La trattativa con il Palermo è nata un mese fa. Possiamo fare grandi cose”

15/07/2025 | 15:40:03

Tommaso Augello si è presentato in conferenza stampa da nuovo giocatore del Palermo: “La trattativa è nata un mesetto fa, ho sentito il Palermo interessato e il direttore Carlo Osti mi voleva. Mi ha chiamato lui un paio di volte, ho sentito anche il mister, penso di avere fatto la scelta giusta, anche se avevo fatto delle offerte dalla Serie A. Palermo è una piazza importante, penso che possiamo fare grandi cose. La chiamata di Inzaghi? Devo essere sincero: sono fin da piccolo tifoso del Milan e ho sempre esultato ai gol di Pippo. Per me è stato emozionante ricevere la sua chiamata e sono contento di essere allenato da un personaggio del mondo del calcio come Inzaghi”.

FOTO: Instagram Augello