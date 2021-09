Augello: “Ho sempre sognato un gol così. Importante aver portato a casa punti”

Tommaso Augello, esterno della Sampdoria, ha parlato a Sky dopo il pareggio con l’Inter, grazie ad un suo gol strepitoso.

Queste le sue parole: “Abbiamo fatto 3 ottime partite, oggi contro una grandissima squadra abbiamo fatto 1 punto con una partita molto coraggiosa. Il gol? Ho sempre sognato un gol così, sono contentissimo per il gol e di più per il pareggio. Come può essere la stagione della Samp? Ci immaginiamo una stagione in cui riusciamo a ripetere quanto fatto lo scorso anno. La rosa è forte e davanti ci siamo rafforzati, siamo contenti”.

Foto: Twitter Samp