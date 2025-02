Augello: “Dimarco è il miglior terzino della Serie A. E lo dico da milanista”

“Chi è il miglior terzino della Serie A?”. Durante l’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, il terzino del Cagliari, Tommaso Augello, ha così risposto alla domanda: “Dimarco. E lo dico da milanista”.

Sulla salvezza: “Credo ce la faremo. Non era facile per lui dopo Ranieri, ma è una scelta mirata: il club ha individuato una persona umanamente ottima. A Cagliari sto benissimo. Poi amo il mare e gioco in città di mare da anni”.

Foto: Instagram Dimarco