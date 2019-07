Audi Cup: il Real batte il Fenerbache 5-3 e si aggiudica il terzo posto. Tripletta per Benzema

Nella finale per il terzo posto in Audi Cup, il Real Madrid ha battuto 5-3 il Fenerbache. Turchi avanti con Rodrigues dopo 6 minuti. Il Real reagisce subito e grazie a Benzema prima trova il pareggio al 12′ e al 27′ si porta avanti. I turchi non si scompongono e dopo minuti riportano la situazione in parità. Nella ripresa i madrileni cambiano passo. Benzema firma la tripletta al 53′. Tufan riporta nuovamente la gara sul pari, ma prima Nacho e poi Mariano chiudono il match in favore dei madrileni.

Foto: Twitter Real Madrid