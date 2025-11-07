Audero: “Siamo amareggiati, serate che capitano. Gli episodi ci hanno girato contro”

07/11/2025 | 23:38:46

Emil Audero ha parlato a Dazn dopo la sconfitta contro il Pisa: “È stata una gara equilibrata. Entrambe le squadre hanno avuto le loro occasioni. Siamo abbastanza amareggiati, ma queste serate capitano. È un peccato perché abbiamo tenuto bene il campo fino alla fine. Brucia, ma venire qua a Pisa non è mai facile. Dobbiamo migliorare e la sosta ci servirà. Loro giocavano a piede invertito, quindi io cercavo di tenere la posizione per un eventuale tiro e su un cross si fa più fatica a uscire. Con un colpitore come lui, poi, diventa più ancora tosta. Noi abbiamo iniziato un bel percorso già in estate, sembrava di conoscessimo da tanti anni. C’è il giusto spirito, cerchiamo sempre di giocare a testa alta. Poi capita che gli episodi ti girino contro. Il fatto di avere un gruppo sano aiuta nella quotidianità”.

foto sito cremonese