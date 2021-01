Audero: “Sarebbe bello strappare un punto alla Juve. Che fortuna allenarmi con Buffon e Pirlo”

Emil Audero, in vista della sfida tra Sampdoria e Juventus, ha raccontato ai microfoni di Sky, la sua giovane esperienza in maglia bianconera: “Alla Juventus ero un ragazzino e ho avuto la fortuna di allenarmi con Buffon, vedere il suo carisma dentro e fuori dal campo. In quegli anni cercavo di prendere qualsiasi cosa da quei campioni e con Pirlo siamo stati tante volte a provare qualche punizione: l’esito è stato quasi sempre negativo per me”.

Sull’obiettivo per la partita contro la Juve: “Sarebbe bello strappare almeno un punto alla Juventus. Ci siamo andati vicini al mio primo anno quando abbiamo perso 2-1 allo Juventus Stadium. Da lì in poi abbiamo sempre fatto buone prestazioni”.

Infine se esista un modo per fermare Ronaldo, il portiere doriano risponde: “Uno come Ronaldo non lo puoi studiare. Lo vediamo da sempre e di lui sappiamo vita morte e miracoli, è un giocatore che ha tutto e ha così tante qualità e spunti che c’è poco da studiare”.

Foto: Twitter Sampdoria