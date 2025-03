Audero: “Palermo è una grande piazza, non ci sono differenze con la Serie A”

Emil Audero, portiere del Palermo, ha parlato a Goal, soffermandosi sulla scelta di scendere in Serie B e vestire il rosanero: “Da quando sono qui a Palermo sto vivendo molto bene fuori dal campo e sono felice della scelta che ho fatto, qui si respira calcio in tutto e per tutto. Appartenere a un club del City Group è qualcosa che si respira giornalmente, non ho avvertito alcuna differenza con la Serie A, mi riferisco anche al centro sportivo e all’organizzazione sia dentro che fuori dal campo, e non posso che essere soddisfatto”.

Il portiere, che è stato convocato dall’Indonesia per le prossime gare ufficiali, spiega anche i motivi che lo hanno portato a scegliere i rosanero a gennaio: “Il direttore sportivo mi ha voluto fortemente, mi ha presentato questo progetto fino al termine della stagione ho colto al volo l’opportunità perché avevo bisogno di una nuova esperienza”.

Sugli obiettivi: “Puntiamo ai play off, sono positivo perché da qui a maggio possono succedere tante cose. Tutto però passa dalla consapevolezza del gruppo, sappiamo di potercela giocare con tutte e che il fattore casa può essere un’arma a nostro favore. In classifica poi è tutto ancora molto aperto”.

Foto: Instagram Audero