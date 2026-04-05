Audero: “L’ultima parte del secondo tempo ci dà un buon segnale per la fine della stagione”

05/04/2026 | 18:10:04

Emil Audero, portiere della Cremonese, ha commentato a Dazn la sconfitta contro il Bologna.

Queste le sue parole: “La sensazione del primo quarto d’ora qual è stata? Penso che oggi il primo tempo, soprattutto nel primo quarto d’ora, non abbiamo avuto un approccio lucido, attivo. Intendo fisicamente, sembravamo stanchi, strano come concetto. Come se fossimo in difficoltà. Ed anche tatticamente non sapevamo come andarli a prendere, c’erano momenti dove dovevamo leggere meglio situazioni. Va dato merito a loro, ma è stata positiva la reazione nel secondo tempo. Abbiamo creato delle ottime palle da gol nitide, concrete. Ad oggi il nostro percorso non è ancora segnato, dobbiamo fare altre partite importanti. Vediamo di starci dentro, e quest’ultima parte del secondo tempo ci dà un buon segnale per quest’ultima parte di stagione”.

Cos’è che non ha funzionato all’inizio? “Secondo me abbiamo cambiato con l’allenatore anche il modo di stare in campo. Prima era già uomo ad uomo, adesso è più di copertura e scalate, e contro determinate squadre fai fatica a coprire tutto il campo. Nel secondo tempo siamo siamo cresciuti e il finale di tempo ci dà sensazioni positive per il finale di stagione”.

Foto: sito Cremonese