Audero: “Il nostro pubblico può darci una grossa mano. Possiamo raggiungere la salvezza”

02/05/2026 | 17:27:22

Emil Audero, portiere della Cremonese, ha parlato a CR1, soffermandosi sulla volata salvezza.

Queste le sue parole: “Abbiamo Lazio, Pisa e Como allo Zini, la spinta del pubblico ci può dare una mano. Capiamo anche l’umore dei tifosi, perché soffrono anche loro quando perdiamo”

Audero poi prosegue: “In un’annata così non è facile trovare le motivazioni e la voglia di venire allo stadio a sostenerci. Nonostante tutto il loro appoggio si è sempre visto e sentito, la mia e la nostra richiesta è quella di sostenerci in questo ultimo mese, ne abbiamo bisogno e può darci una mano. Siamo veramente convinti che si possa fare ancora tutto. La nostra volontà, insieme a quella dei tifosi, è quella di andare nella stessa direzione”.

Foto: Instagram Audero