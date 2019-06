Audero: “Il ballottaggio con Meret mi aiuta a dare il meglio. La Juve? Sono un giocatore della Samp”

Il portiere della Sampdoria, Emil Audero è intervenuto in conferenza stampa dal ritiro della Nazionale Under 21. Tra i temi affrontati c’è quello del ballottaggio con Meret per la porta: “C’è un ottimo rapporto, l’amicizia tra di noi aiuta molto e quando c’è questa base aiuta a dare il meglio e a vivere serenamente la questione. Meglio sapere prima chi sarà titolare? Da un lato se uno lo sa prima è meglio per potersi preparare meglio, ma allo stesso tempo sapendo che è tutto da definire uno cerca sempre di dare ancora di più in allenamento. Bisogna prenderla dal lato giusto”. Sulla gara d’esordio contro la Spagna: “Abbiamo studiato bene i nostri avversari, che hanno buone qualità nel palleggio e ottimi finalizzatori. Dobbiamo provare il giusto rispetto ma forti delle nostre caratteristiche”. Infine una parola anche sulla Sampdoria e sulla Juventus:”Ora penso alla Nazionale, all’Under 21. E per ora sono un giocatore a tutti gli effetti della Samp e ne sono molto contento. Spero di fare un altro anno buono come questo. C’è una finestrina per la Juve però son sincero: non ci penso più tanto”.

Foto: Twitter ufficiale Sampdoria