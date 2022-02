Aubameyang sul Barcellona: “È una grande sfida, sono un giocatore veloce e davanti alla porta sono pronto anche a uccidere”

Pierre-Emerick Aubameyang si è presentato al Barcellona: “Sono felice, lo volevo davvero. Abbiamo aspettato fino all’ultimo momento, con l’Arsenal è stato difficile ma adesso sono qui. Penso di poter aiutare in fase realizzativa e darò tutto. Sono un giocatore veloce e davanti alla porta sono pronto anche a uccidere. Voglio aiutare il Barça e i miei compagni, dobbiamo dare ai tifosi quello che si aspettano. È una grande sfida, sto lavorando sodo e presto starò bene. Parlo cinque lingue: francese, italiano, spagnolo, inglese e tedesco. Fin da piccolo i miei nonni mi parlavano in spagnolo, vivevano in Francia ma io parlavo sempre spagnolo. Ho sempre voluto fare il calciatore”.

FOTO: Instagram Aubameyang