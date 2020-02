Aubameyang stende l’Everton di Ancelotti: l’Arsenal torna in corsa per l’Europa

Emozioni e gol all’Emirates. L’Arsenal batte 3-2 l’Everton di Carlo Ancelotti nella sfida valida per la 27esima giornata di Premier League. I Toffees passano in vantaggio dopo 50” con Calvert-Lewin, vengono rimontati da Nketiah e Aubameyang ma trovano il pareggio allo scadere del primo tempo grazie a Richarlison. La doppietta dell’ex attaccante del Dortmund in apertura di ripresa regala tre punti ad Arteta, che torna in corsa per l’Europa che conta e si porta a -4 dal Manchester United quinto in classifica.

Foto: Twitter ufficiale Arsenal