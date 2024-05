Aubameyang: “Sono sicuro di aver sofferto di depressione, avevo iniziato a bere molto”

Pierre-Emerick Aubameyang era caduto in depressione. Nel corso di un’intervista al canale Youtube Colinterview , l’attaccante dell’Olympique Marsiglia ha ripercorso quello che è stato un passaggio davvero molto complicato della sua vita, quando stava per concludersi la sua esperienza all’Arsenal: “Sono sicuro di aver avuto una depressione, avevo iniziato a bere molto. È stato un periodo pesante, difficile. È iniziato poco prima di lasciare l’Arsenal. Penso fosse legato ai miei genitori. È un problema che colpisce molte persone, è normale. Spesso diciamo che dobbiamo parlarne, non c’è vergogna in questo. Anche se io non l’ho fatto, so che può davvero aiutare. Le persone hanno bisogno di aprirsi; se l’avessi fatto, penso che mi avrebbe fatto bene. Avevo bisogno di un po’ di energia, di riscoprire la gioia di vincere. È stato un disastro”.

Foto: Instagram Aubameyang