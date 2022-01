Aubameyang: “Sono completamente in salute, il mio cuore sta bene”

Pierre-Emerick Aubameyang sui social ha voluto rassicurare sulla propria salute dopo aver riscontrato diversi problemi cardiaci in Coppa d’Africa: “Sono tornato a Londra per fare alcuni controlli aggiuntivi e sono molto felice di dire che il mio cuore sta assolutamente bene e sono completamente in salute. Ho apprezzato molto tutti i messaggi degli ultimi giorni”.

FOTO: Twitter Arsenal