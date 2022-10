Aubameyang: “Non mi aspettavo un Milan così forte. Sarà bello tornare a San Siro”

Pierre-Emerick Aubameyang, ha parlato al termine di Chelsea-Milan, confermando comunque la forza della compagine rossonera.

Queste le sue parole: “A dire la verità non mi aspettavo un Milan così forte. Una squadra difficile da affrontare, giocano davvero molto bene a calcio. Noi abbiamo avuto l’intensità giusta per batterli. Leao? È un giocatore incredibile, davvero impressionante. È velocissimo, potente, può fare la differenza in qualsiasi momento. Niente altro da dire se non che è incredibile”.

Aubameyang ha un passato in rossonero: “È stato veramente speciale contro la mia ex squadra, sono molto felice. Avevamo bisogno di una reazione, soprattutto davanti ai nostri tifosi e siamo felici dei tre punti. Per me è stato bellissimo, è da tanto che volevo giocare contro il Milan e ieri finalmente è successo. Fa sempre piacere e io sono davvero molto contento. Sarà bello tornare a San Siro”.

Foto: twitter Chelsea