Aubameyang nel mirino del Marsiglia: contatti avviati in vista di un possibile ritorno

09/07/2025 | 13:43:02

Diversi club internazionali sono sulle tracce di Pierre-Emerick Aubameyang. Anche in Francia, diversi club di Ligue 1 stanno seguendo con attenzione la situazione dell’attaccante. In particolare, secondo quanto riportato da Footmercato, il Marsiglia sarebbe in contatto diretto con Aubameyang e il suo entourage per valutare un possibile ritorno al club. Al momento, però, tutte le parti coinvolte devono attendere la rescissione ufficiale del suo contratto con il club saudita Al-Qadsiah, prima di poter avviare concretamente qualsiasi trattativa. Solo dopo questo passaggio, Aubameyang sarà libero di trattare con i nuovi club interessati.

Foto: Instagram OM