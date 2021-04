Aubameyang ha contratto la malaria in Nazionale. Il messaggio: “Sto meglio. Tornerò più forte di prima”

Pierre-Emerick Aubameyang ha contratto la malaria. È stato lo stesso attaccante dell’Arsenal a comunicare la notizia su Instagram, dopo essere rimasto fuori dalla lista di giocatori convocati da Arteta per il match contro lo Slavia Praga. L’attaccante lo ha contratto in Nazionale, ma ha voluto tranquillizzare i suoi fans. Questo il suo messaggio: “Ciao ragazzi, grazie per i vostri messaggi e le vostre chiamate. Sfortunatamente, ho contratto la malaria mentre ero impegnato con la Nazionale in Gabon poche settimane fa. Ho passato qualche giorno in ospedale questa settimana, ma sento molto meglio ogni giorno, grazie agli straordinari medici che hanno identificato e trattato il virus così velocemente”.

Un post condiviso da Aubameyang Pierre-Emerick (@auba)

Foto: twitter Arsenal