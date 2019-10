Aubameyang, dura replica al CEO del Dortmund: “Sei un clown, ti ricordi Dembelé?”

E’ guerra aperta tra Pierre Emerick Aubameyang e Hans-Joachim Watzke, il CEO del Borussia Dortmund che ieri aveva accusato l’attaccante usando le seguenti parole: “Probabilmente sarà felice all’Arsenal quando guarda il suo conto in banca, ma non credo che se la passi troppo bene il mercoledì sera, quando gli tocca guardare altre squadre disputare la Champions League”. E la stella dell’Arsenal oggi ha replicato duramente con un post su Twitter: “E’ meglio per te che io non dica davvero perché ho lasciato il Borussia, mr Watzke sei proprio un pagliaccio. Mi ricordo la volta in cui dicesti che non avremmo mai venduto Ousmane (Dembelé, ndr) e poi appena hai visto 100 milioni di euro sei stato il primo a prendere quei soldi. Non parlarmi di soldi!!! E lasciami da solo per favore”, le parole di Aubameyang.

Better for you I never talk about why I really left Dortmund Mr Watzke you such a clown 🤡 I remember that time you said we never gonna sell Ousmane then you saw more than 100M you were the first to take that money 🤣🤣🤙🏽don’t talk about money please!!! Leave me alone pls 🙏🏽

